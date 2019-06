Ryan Reynolds ha scritto una finta recensione su Amazon per il suo gin!

Ryan Reynolds ha svelato di essere l'autore dell'esilarante recensione del suo Aviation American Gin pubblicata su Amazon.

Il divertente post raccontava gli "effetti collaterali" dell'acquisto del liquore prodotto dalla star di Deadpool che ha ammesso di aver inventato l'irresistibile commento alle proprietà del suo gin.

La "recensione" firmata da Champ Nightengale, il nome scelto da Ryan Reynolds, dichiarava, oltre a dare ovviamente cinque stelle al prodotto: "Ho appena provato Aviation Gin per la prima volta. Normalmente non sono attirato dai marchi delle celebrità, ma ho letto che il Gin era uno di quelli con le migliori valutazioni. L'ho amato e l'ho odiato. Lasciate che vi spieghi".

L'autore proseguiva il racconto: "Non appena ho provato il Gin ho saputo immediatamente che era fantastico". Dopo aver elecanto le caratteristiche della bevanda Champ Nightengale ha iniziato quindi a spiegare le motivazioni del suo "odio": "Vorrei che offrissero un qualche tipo di avvertimento per quanto riguarda quanto dovresti berne. Ne ho bevuto molto... e dopo un po' mi sentivo davvero benissimo. Ma quella sensazione e quel senso illusorio di benessere si sono trasformati in qualcosa di confuso. Quando mi sono svegliato il giorno dopo ho detto a mia moglie Linda che la sera precedente doveva essere stata davvero un successo perché ho dormito con i vestiti addosso. Persino le mie scarpe! Mi sono inoltre accorto che era davvero difficile guardare il paesaggio di Seattle fuori dalla finestra. In parte a causa del sole accecante (sono sempre stato sensibile alla luce), ma anche perché non vivo a Seattle. Vivo a Coral Gables, Florida. Inoltre, è un dettaglio importante da far notare, fino a quella mattina non avevo mai incontrato nessuno chiamato Linda".

La star canadese, dopo aver ricevuto via social la segnalazione della bizzarra e divertente recensione, non ha potuto far altro che ammettere di esserne l'autore!

I loved this review of Aviation Gin someone sent me after I wrote it. pic.twitter.com/YZN4KI0ATD — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 22, 2019

"Lanterna verde o X-Men: Origins, quale film detesti di più?": Ryan Reynolds risponde