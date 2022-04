Ryan Reynolds reagisce alla mascotte della sua società MNTN in un divertente video

La mascotte di MNTN, società di proprietà dell'attore, non è destinata ad avere un lieto fine in un divertente video di Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds ha condiviso un esilarante spot della sua società MNTN e nel video viene presentata una mascotte destinata ad avere vita breve.

L'attore e imprenditore, su Twitter, ha scritto: "Non abbiamo badato a spese nel realizzare MNTN, il software che lavora più duramente in campo televisivo. E questo ha lasciato poco budget a disposizione per l'animazione. Riposa in pace Mister MNTN".

Nel video Ryan Reynolds sta navigando tra alcuni canali quando entra in scena lo schermo animato che indossa anche delle sneaker e accessori coordinati, visione che porta l'attore a chiedersi se sia un effetto collaterale dei funghi presenti in un'insalata che ha mangiato recentemente. La star canadese assiste quindi a un video di presentazione della società e rimane basito di fronte all'apparizione sullo schermo di Mr. MNTN.

Il filmato spiega che MNTN è una rivoluzionaria piattaforma pubblicitaria che viene chiamata Performance TV. La mascotte aggiunge inoltre come utilizzare la nuova realtà per costruire il proprio pubblico in base ai propri obiettivi, anche economici. Il software, una volta lanciata la campagna, analizza in tempo reale ogni aspetto statistico.

Reynolds chiede poi a Mr. MNTN per quanto tempo pensa di rimanere in giro e, nonostante la risposta all'insegna della positività, lo spot rivela che la permanenza della mascotte sugli schermi apparentemente è già terminate.

Il protagonista di Deadpool, dal 2021, è a capo dell'agenzia Maximum Effort Marketing e ha ammesso di essere rimasto colpito da quanto sia divertente lavorare nel settore del marketing e dalla rapida crescita registrata dall'azienda, sottolineando come le sue attività in campo imprenditoriale e creativo sarebbero state messe a frutto grazie alla nuova acquisizione.