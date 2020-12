Ryan Reynolds: quando "rubò" l'auto ad un insegnante, a scuola

6 Underground: Ryan Reynolds in una scena del film

Ryan Reynolds ha sempre descritto il suo passato in modo malizioso e ha spesso ironizzato sulla sua adolescenza. Nel 2012, Reynolds è apparso in un episodio di Top Gear su BBC Two e ha detto al conduttore Jeremy Clarkson che anni prima aveva rubato un auto: "A scuola ero una sorta di reietto. Ho tre fratelli che sono stati cacciati dalla scuola che frequentavo, quindi, in un certo senso, anche io ero marchiato. E, in effetti, anche io sono stato cacciato per aver rubato un auto".

Diversi anni dopo, un utente ha chiesto a Ryan Reynolds su Twitter se l'episodio raccontato nel 2012 fosse vero oppure no. Come riporta Comic Book, l'attore ha risposto: "Se tu e altri otto tuoi amici sollevate un Maggiolino e lo spostate di qualche centimetro, beh, è come se lo aveste rubato!".

In occasione della sua apparizione a Top Gear, l'attore aveva precisato: "Sono stato cacciato per aver rubato un veicolo. Però, in un certo senso, non ho davvero rubato un veicolo. Avevo un insegnante tremendo che aveva una piccola auto. Precisamente, una piccola Volkswagen. Diciamo che io e i miei amici gli abbiamo fatto un pesce d'aprile. Abbiamo sollevato l'auto e l'abbiamo spostata un po' in modo tale da farlo spaventare un po'. In Canada, muovere una macchina di pochi centimetri è reato. Non so perchè vada così".

A quanto pare, il passato di Ryan Reynolds non è stato dei migliori. Adesso, però, le cose stanno andando decisamente meglio. Il prossimo progetto a cui prenderà parte è The Adam Project, film con Mark Ruffalo, Catherine Keener, Jennifer Garner e Zoe Saldana. Tra l'altro, Disney ha anche dato il via libera per il terzo episodio di Deadpool.