Ryan Reynolds promuove I Croods 2 ironizzando su gin e film per la famiglia (VIDEO)

Ryan Reynolds ha realizzato un esilarante video in cui si rivolge ai genitori per promuovere il film animato I Croods, in cui dà voce a uno dei protagonisti, ironizzando sui bisogni alcolici degli adulti.

L'intervento condiviso via Twitter fa ovviamente riferimento ad Aviation Gin, il marchio di proprietà della star canadese.

Nel filmato Ryan Reynolds dichiara: "Questo non è assolutamente uno spot o una partnership con il mio gin campione di vendita e di qualità superiore. Assolutamente no. Perché sappiamo tutti che I Croods 2 - Una nuova era è un film per la famiglia e quel gin è solo per le mamme e i papà. No".

L'attore poi prosegue dichiarando: "Questo video è uno spot per il corrispettivo del gin adatto a tutta la famiglia, ovvero il succo di frutta". Reynolds ha ironizzato: "Il succo è stato apprezzato dalle famiglie, di tutte le forme e dimensioni, fin dall'Età della pietra. E sì, le mamme e i papà evoluti amano il proprio succo con un po' del gin di cui abbiamo parlato prima che, come ho detto, non ha posto in questo video". Nel video Ryan, ovviamente, non può resistere e riprende in mano una bottiglia del suo Aviation Gin.

La pellicola di animazione, sequel del fortunato I Croods, del 2013, torna a raccontare una nuova avventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.