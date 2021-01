Ryan Reynolds prende una posizione politica finanziando il Sindaco Max, un cane eletto in California (VIDEO)

Ryan Reynolds è da tempo proprietario di una compagnia telefonica chiamata Mint Mobile e in un nuovo video prende una posizione politica sostenendo il cane Max, eletto sindaco di Idyllwild.

La star canadese ha condiviso il nuovo spot della sua azienda dichiarando: "Stiamo alzando aumentando i nostri dati messi a disposizione dei clienti. E la nostra influenza politica".

Nel simpatico video Ryan Reynolds dichiara: "Ho recentemente scoperto che le grande società wireless spendono molto nel sostenere le lobby politiche. Voglio dire, davvero tanto. Non avevo idea che i proprietari delle reti wireless dovessero farlo, quindi Mint Mobile sta ufficialmente dando il proprio contributo al sindaco di Idyllwild, in California".

La star di Deadpool ha quindi aggiunto: "È un bravo, bravo ragazzo chiamato Max. Non contribuiremo nemmeno lontanamente così tanto perché, francamente, preferiamo investire i nostri soldi in cose destinate a voi. Ed è per questo che sto annunciando un upgrade gratis in tutti i piani a partire dal 28 gennaio".

Il sindaco Maximus Mighty-Dog Mueller II è un golden retriever ed è il secondo cane eletto primo cittadino nella città di Idyllwild, senza appartenere a nessun partito politico. Nella presentazione dei suoi progetti per il 2021 il sindaco Max "promette di amare tutti incondizionalmente, a prescindere dalle loro opinioni o dal partito politico".

Mint Mobile ha inviato al Sindaco Max un assegno da quindici dollari, cifra ben distante dalle società simili che hanno investito ben 40 milioni di dollari nel sostenere le attività politiche nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e il settembre 2020.