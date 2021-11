Ryan Reynolds: "Paul Rudd non invecchia, ha fatto un patto con il diavolo"

Ryan Reynolds si è presentato al posto di Will Ferrell nel talk show condotto da Jimmy Fallon e, durante la sua apparizione a sorpresa, ha commentato il titolo di uomo più sexy del 2021 ottenuto da Paul Rudd.

La star canadese ha usato la sua consueta ironia per parlare del collega e del fatto che sembra in grado di non invecchiare mai.

Presentandosi al posto di Ferrell, con cui ha da poco completato le riprese di Spirited, Ryan Reynolds ha scherzato dicendo di aver giurato sulla vita dei suoi figli che l'avrebbe sostituito nel migliore dei modi e parlato della serie The Shrink Next Door.

La star di Deadpool ha spiegato che non aveva intenzione di parlare di Red Notice e ha ricordato che aveva lavorato con Will venti anni fa in occasione di un film intitolato Dick.

Reynolds ha poi parlato del titolo conquistato da Paul Rudd dichiarando: "Sono felice per lui perché per prima cosa è probabilmente la persona più gentile in tutto il settore dello show business. Sta diventando più giovane invece che invecchiare grazie al suo contratto con Satana".

Ryan ha poi offerto un'altra teoria riguardante l'aspetto sempre giovanile dell'amico e collega: "O beve latte materno di una balena blu o qualcosa di simile. Fa sicuramente qualcosa di strano e vorrei sapere cosa, per poter seguire il suo esempio. Ha un segreto per essere come Benjamin Button".

L'attore ha quindi parlato di The Shrink Next Door scherzando dichiarando che la storia è un sequel di Ant-Man e fa parte della Fase 16 della Marvel, oltre a essere una serie in costume, aggiungendo poi altri dettagli a caso ispirati a Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.