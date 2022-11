Ryan Reynolds ironizza sulle scelte compiute per Twitter da Elon Musk con un nuovo video

Ryan Reynolds, con la sua consueta ironia, ha deciso di prendere in giro i progetti di Elon Musk per i profili verificati di Twitter.

Con un breve video condiviso dalla sua Maximum Effort, la star canadese ha infatti dato il suo contributo al dibattito scatenato dalla scelta di far pagare 8 dollari pur di ottenere la famosa spunta blu che dovrebbe regalare autorevolezza al proprio profilo.

Negli ultimi giorni molte celebrities hanno lasciato Twitter, mentre degli account che fingono di essere star e aziende sono stati, assurdamente, verificati.

Ryan Reynolds ha quindi deciso di cogliere l'occasione per prendere in giro la decisione di Elon Musk pubblicando un video che mostra le finte credenziali di Maximum Offer Official. La lunga lista comprende: Official, Super Ultra Official, Maximum Official, Football Official, Supervillain Official, Official Ryan Official, Self-Promotion Official, Excessive Product Placement Official.

Twitter Blue, secondo la descrizione dell'azienda, dovrebbe ridare il potere al popolo al costo di 7.99 dollari al mese. La descrizione dell'iniziativa sosteneva: "Il tuo account riceverà la verifica blu come le celebrità, le aziende e i politici che già segui". L'azienda sostiene che chi pagherà la cifra riceverà dei privilegi come meno inserzioni pubblicitarie e la possibilità di condividere dei video dalla durata più lunga, oltre a poter vedere i propri contenuti ottenere una maggiore visibilità.