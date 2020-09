Ryan Reynolds e Gal Gadot, su Instagram le foto del tampone: "Va fino in fondo"

Ryan Reynolds e Gal Gadot postano su Instagram la foto del tampone per il Covid necessario per il ritorno sul set del film Netflix Red Notice.

Ryan Reynolds e Gal Gadot sono tra le star che in questi giorni stanno tornando alle solite modalità di lavoro, nello specifico sul set di Red Notice. Ecco Ryan mentre si sottopone al tampone necessario per avere il via libera in sicurezza. A documentare il tutto sono proprio i coniugi Reynolds, che condividono poi la foto del test sui social.

"Tornati sul set di #RedNotice. Il test del Covid è semplice e veloce. Il dottore vi piazza il tampone su per il naso, andando a fondo tanto quanto basta per solleticare i ricordi della vostra infanzia, e poi è tutto finito. Non importa cosa tu gli dica, ma non ti offrirà prima la cena. ph: @blakelively" scrive l'attore di Deadpool e 6 Underground nella caption del post su Instagram, sempre munito della sua pungente ironia.

Il film di Netflix Red Notice vedrà nel cast anche altri due supereroi, l'interprete di Black Adam Dwayne "The Rock" Johnson e Wonder Woman in persona, Gal Gadot. Anche quest'ultima, tra l'altro, ha condiviso un post molto simile a quello del collega, documentando allo stesso modo i dovuti controlli sanitari.

"Ci stiamo preparando per tornare sul set di Red Notice, ma di questi tempi la preparazione ha un aspetto diverso... #staysafe" scrive.

Red Notice è al momento il più grande investimento di Netflix fino ad oggi, stando alle parole di The Rock, e con tutta probabilità dovremo aspettare il 2021 per vederlo.