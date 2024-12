Ryan Reynolds, versione Deadpool, regala a sorpresa un crossover Marvel e DC per sostenere i bambini malati

Ryan Reynolds ha regalato ai fan della Marvel e della DC un inaspettato crossover in vista delle feste natalizie per sostenere la fondazione pediatrica che sostiene da molti anni, The Hospital for Sick Children.

La star canadese ha infatti ripreso il ruolo di Deadpool insieme alla figlia Inez, che ha la parte di Kidpool, e ha chiesto l'aiuto dell'indimenticabile Wonder Woman interpretata da Lynda Carter.

Il crossover tra Marvel e DC

In un video condiviso online, si vedono Deadpool e Kidpool pronti a partire con la slitta di Babbo Natale. L'irriverente mercenario dichiara che potrebbero "eliminare i bambini malati", frase ovviamente fraintesa dalla giovanissima versione di Deadpool che lo sta aiutando.

L'obiettivo del personaggio della Marvel è però spiegato subito dopo: convincere le persone a donare per provare a far sparire le malattie e sostenere i giovanissimi pazienti e le loro famiglie.

Per aiutarli entra così in scena Lynda Carter, l'iconica interprete di Wonder Woman, a cui chiedono di 'fare la cosa', ovvero ricreare la trasformazione nella supereroina come accadeva nella serie tv. L'attrice, tuttavia, non riappare con il costume di Wonder Woman, ma con l'ormai conosciuto maglione natalizio che Ryan Reynolds e i suoi amici, come Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, usano per sostenere la fondazione.

L'attore canadese pronuncia inoltre una divertente battuta sugli 'avvocati della DC' che hanno anche 'fregato' Henry Cavill.

Ecco il video pubblicato da Ryan Reynolds online:

Il divertente video si conclude con Deadpool che dichiara a Kidpool di non avere la minima intenzione di liberare Babbo Natale e con l'annuncio che la star canadese e sua moglie Blake Lively raddoppieranno le donazioni ricevute prima del 24 dicembre fino a 500.000 dollari.