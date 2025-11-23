Ryan Reynolds, il consiglio di Richard Curtis che segue ancora oggi: "Mi è rimasto impresso”

La star del Marvel Cinematic Universe ha svelato un prezioso suggerimento ricevuto dallo sceneggiatore di Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale.

Ryan Reynolds ha confessato la preziosa lezione ricevuta da un'istituzione nel campo delle commedie romantiche, Richard Curtis, la penna dietro cult come Bridget Jones e Love Actually.

In una recente intervista, la star di Deadpool & Wolverine ha spiegato di aver ricevuto il consiglio da Richard Curtis e di aver cercato di seguirlo per bene nel corso della sua carriera.

Il consiglio di Richard Curtis a Ryan Reynolds

"Ricordo che una volta mi disse, quando ero molto giovane, avevo tipo 40 anni" ha ironizzato l'attore al CMO Summit del Wall Street Journal a New York.

Richard Curtis con Domhnall Gleeson e Rachel McAdams in Questione di tempo

"Disse [Richard Curtis] che ogni personaggio deve avere un inizio, una parte in mezzo e una fine. [Il consiglio] mi è davvero rimasto impresso" ha continuato Reynolds "Credo davvero che troppo tempo e troppo denaro uccideranno la creatività. La uccideranno e basta".

L'esperienza di Richard Curtis

Considerato uno dei più importanti sceneggiatori britannici a livello internazionale, Richard Curtis è famoso per aver scritto alcune delle sceneggiature più conosciute tra gli anni '90 e gli anni 2000.

Grazie alla sua creatività sono arrivati sullo schermo film come Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, Love Actually - L'amore davvero, Che pasticcio, Bridget Jones!, I Love Radio Rock, Questione di tempo e Yesterday.

Nel corso della sua carriera, ha ricevuto parecchi riconoscimenti, tra cui una nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale per Quattro matrimoni e un funerale, e un Oscar Premio umanitario Jean Hersholt proprio quest'anno. Tra i vari film che ha scritto ha curato anche la regia di Love Actually - L'amore davvero, I Love Radio Rock e Questione di tempo. Come sceneggiatore, l'ultimo suo lavoro risale al 2023 per il film Genie, diretto da Sam Boyd mentre l'esordio avvenne nel 1989 con lo script di Due metri di allergia, lungometraggio diretto da Mel Smith con le star Jeff Goldblum, Emma Thompson e Rowan Atkinson nel cast.