Ryan Reynolds si sottopone a una colonscopia, il video diventa virale

La star di Deadpool Ryan Reynolds si è battuta in prima linea per la lotta al cancro del colon: il video della sua colonscopia è stato diffuso sui social.

Ryan Reynolds ha deciso di collaborare assieme a Rob McElhenney (co-presidente del Wrexham) con Lead From Behind, associazione che si prefigge lo scopo di sensibilizzare la lotta al cancro al colon. L'attore si è sottoposto a una colonscopia che si è rivelata letteralmente salvavita: il medico aveva infatti scovato un polipo estremamente sottile, prontamente rimosso.

Il video è stato pubblicato su YouTube nella giornata di martedì e ripostato da Reynolds su Instagram, che ci ha tenuto a sottolineare: "Non avrei mai accettato di filmare una procedura medica, ma non capita tutti i giorni di aumentare la consapevolezza su qualcosa che sicuramente salverà delle vite. Una motivazione piuttosto importante per farmi riprendere mentre mi infilano qualcosa su per il sedere".

Il medico che ha effettuato la colonscopia gli ha rivelato di come, pur non avendo sintomi, sono stati trovati dei polipi, ribadendo l'importanza della prevenzione. Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni di Deadpool nel terzo capitolo del franchise, ma con una grande novità. Questa volta, infatti, il mercenario chiacchierone entrerà ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe, eliminando qualsiasi legame con la saga targata FOX.

Il film sarà diretto da Shawn Levi, che di recente ha collaborato proprio con Reynolds per Free Guy e The Adam Project, e dovrebbe mantenere il rating "Rated R", quindi essere vietato ai minori. Kevin Feige si era più volte espresso in passato su come l'ingresso di Deadpool nell'MCU non avrebbe snaturato l'essenza del suo personaggio.