Ryan Reynolds: cade una barriera al CCXP19 e lui rischia di essere travolto

Piccolo incidente per Ryan Reynolds durante il CCXP19 che si sta svolgendo a San Paolo del Brasile. Una barriera del palco è caduta all'improvviso ma l'attore è riuscito a evitare di essere schiacciato grazie alla sua prontezza di riflessi. Nessun problema nemmeno per il pubblico presente, nonostante qualche piccolo momento di panico, tanto che la star di Deadpool si è subito sincerato che tutti stessero bene e si prestato a selfie e autografi di rito.

Come era facile immaginare il video di questa piccola disavventura accaduta a Ryan Reynolds è finita ovviamente sui social, dove è possibile vedere l'intera dinamica dell'evento. Oltre a essere uno degli attori della Marvel con Deadpool, che forse vedremo finalmente anche nel MCU, Reynolds ha avuto un anno denso di impegni: dal doppiaggio di Pikachu in Detective Pikachu al cameo in Hobbs & Shaw e lo vedremo prestissimo nel nuovo film di Michael Bay targato Neflix, 6 Underground.

To aqui na CCXP VENDO O RYAN REYNOLDS DAI O PALCO CAI EM CIMA DELE MANOOO pic.twitter.com/bmjfQ9U2OR — Juliana Cunha (@jucunha85) December 7, 2019

Barreira cede e quase cai em cima de Ryan Reynolds na CCXP #Diversão > https://t.co/CViiPD6nqj pic.twitter.com/DjFED4UAL0 — Terra Entretenimento (@TerraDiversaoBR) December 7, 2019

Per vederlo sul grande schermo invece toccherà aspettare di più, Free Guy - Eroe per gioco, di cui è stato rilasciato il trailer, lo potremo vedere solo da metà 2020. L'uscita negli Usa è fissata infatti per giugno. Diretto da Shawn Levy, Free Guy è stato descritto come una versione più leggera di The Truman Show. Al centro della trama ci sarà il personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere un personaggio secondario in un videogioco. Il gioco è ambientato in un mondo piuttosto brutale e permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.