Ryan Reynolds e Blake Lively, l'incontro sul set di Green Lantern e quella richiesta "audace"

Ryan Reynolds ha ammesso di aver "implorato" Blake Lively affinché andasse a letto con lui, dopo il loro incontro avvenuto sul set di Green Lantern, prima che i due diventassero ufficialmente una coppia. Durante l'ultimo episodio del podcast SmartLess la star di Deadpool ha ricordato i primi giorni della sua relazione con Lively parlando di Lanterna Verde, pellicola molto criticata nei confronti della quale Ryan è sempre stato molto auto-ironico.

Blake e Ryan hanno iniziato a frequentarsi nel 2011, si sono sposati nel 2012 e oggi hanno tre figli: James, Inez e Betty. "Ho incontrato Blake nella piega più oscura dell'ano dell'universo chiamata Lanterna verde", ha scherzato Reynolds. "Eravamo amici e circa un anno e mezzo dopo siamo usciti per un doppio appuntamento ma non eravamo assieme".

L'attore ha aggiunto di essere rimasto in contatto con Blake ma di non aver iniziato a frequentarla fino a quando i due hanno preso un treno insieme: "Lei stava andando a Boston, io stavo andando a Boston e ho detto: 'Beh, vengo con te'. Siamo saliti sul treno e abbiamo viaggiato insieme. La stavo implorando, volevo che venisse a letto con me".

Prima che la coppia si mettesse insieme, Ryan Reynolds era sposato con Scarlett Johansson, mentre Blake Lively aveva una relazione con il suo co-protagonista di Gossip Girl, Penn Badgley. Ryan, due mesi fa, ha divulgato ulteriori dettagli sugli inizi della sua relazione con Lively, scrivendole un messaggio su Instagram per la festa della mamma: "Sei il cuore e l'anima di ogni momento che questa famiglia condivide. Non avrei mai potuto prevedere che del sesso con una sconosciuta nel bagno di un aeroporto avrebbe portato a questo".