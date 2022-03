Ryan Reynolds spiega perché è così cattivo con Hugh Jackman a due bambine

Ryan Reynolds, rispondendo a due giovanissime intervistatrici, ha svelato il motivo per cui è così cattivo nei confronti di Hugh Jackman.

Le piccole Lyla e Luna hanno infatti avuto l'occasione di intervistare la star di The Adam Project affrontando l'argomento della rivalità tra i due attori.

Le due sorelle hanno chiesto a Ryan Reynolds: "Perché sei così cattivo con il The Greatest Showman?". La star ha ammesso: "Ok, queste sono le domande che mi piacciono. So per certo che è stato lui a dare il titolo a quel film. The Greatest Showman. Perché non intitolarlo semplicemente Il Super Fantastico Hugh Jackman?".

Reynolds ha quindi proseguito spiegando in modo ironico: "Penso sia patetico e disgustoso che abbiamo intitolato il film in quel modo. E penso sia patetico e disgustoso che insista a farsi chiamare dalle persone The Greatest Showman ovunque vada, comprese voi, che siete semplicemente delle ragazzine giovani e impressionabili".

Lyla e Luna hanno comunque chiesto a Ryan di essere più gentile nei confronti di Hugh Jackman perché lui è così buono, ottenendo come risposta: "Sì, è davvero gentile, perché non gli scrivete una lettera? Lui è The Greatest Showman, uno potrebbe dire. Non hanno accettato il mio titolo, che preferivo, ovvero Mediocre Showman o Meh Showman. No, hanno scelto The greatest, il più grande".

Nell'intervista Ryan Reynolds scherza poi sul fatto che venga scambiato per Ryan Gosling dichiarando che è stato davvero difficile partecipare a The Mickey Mouse Club: "Non l'ho amato. All'epoca ci si riferiva a me usando il mio nome legale di Ryan Gosling".

La star canadese ha poi detto alle bambine che sono abbastanza grandi per vedere Deadpool, ma non lo saranno fino ai quaranta anni per vedere Green Lantern.