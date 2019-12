Ryan Reynolds: "Quando avevo 19 anni sono stato investito da un guidatore ubriaco!"

Ryan Reynolds, in un'intervista, ha rivelato di essere stato investito quando era ancora un teenager a causa di un guidatore ubriaco, rispondendo a una domanda sulle cose più folli che gli erano capitate nella vita.

La star di 6 Underground ha raccontato al giornalista Xilla Valentine: "Avere dei figli è stato piuttosto grandioso, ma probabilmente non è la risposta più eccitante perché miliardi di persone hanno vissuto la stessa esperienza". Ryan Reynolds ha quindi aggiunto: "In questo film vedete persone investite dalle macchine e altre cose folli. Una volta sono stato investito. Avevo 19 anni ed ero a Vancouver, in Canada, dove l'età consentita per bere alcolici è diversa rispetto ad altre nazioni". La star ha proseguito sottolineando: "Avevo bevuto un paio di drink e non volevo mettermi alla guida della mia macchina, ovviamente, perché è folle. Quindi mi sono incamminato a piedi verso casa e sono stato investito da una persona che guidava ubriaca".

L'attore ha ironizzato: "Ho pensato 'Grazie karma!'. Sono stato investito da un tizio ubriaco in mezzo alla strada. Mi sono svegliato il giorno dopo e mi sono reso conto che tutte le ossa della mia parte sinistra erano rotte".

Per fortuna Ryan non ha subito danni permanenti e si è ripreso completamente, riuscendo a diventare una star del cinema e non esitando a essere coinvolto in progetti pieni di scene d'azione.