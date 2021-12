Ryan Phillippe: ecco perché i fan pensano che sia gay e abbia fatto coming out

Ryan Phillippe ha suscitato l'interesse di molte persone lo scorso sabato dopo aver pubblicato uno scatto di fronte al caminetto di casa sua in compagnia dell'amico Matt Sinn. I fan dell'attore pensano che sia gay e che la foto in questione fosse il suo modo di fare coming out, ma Sinn ha appena smentito queste voci.

Nella didascalia della foto, in cui i due posano sotto un albero di Natale con indosso tuta e calzini a tema vicino a svariati regali splendidamente incartati, Phillippe ha scritto: "Buon Natale a tutti, da casa nostra direttamente a casa tua!"

Il giorno successivo Sinn, dopo che l'amico è entrato in tendenza su Twitter, ha scelto Instagram per chiarire che il 47enne, padre di tre figli, "non ha fatto coming out" e ha ripubblicato uno scatto delle loro fidanzate Stephanie Lauren e Bailey Dodge, anch'esse presenti alla festa.

La carriera di Ryan Phillippe è iniziata con One Life to Live, una soap in cui l'attore 18enne interpretava un adolescente dichiaratamente gay: "Pensavo che i miei genitori mi avrebbero rinnegato. Sono cresciuto frequentando la scuola battista e la scuola cristiana. Uscendo dalla scuola cristiana, quando ero ancora al liceo, interpretai il primo personaggio gay in una soap opera, il primo adolescente gay in assoluto. Era il 1992, stavo interpretando un adolescente gay e frequentavo una scuola cristiana. I miei genitori non ne erano felici".