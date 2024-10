Ryan Murphy ha contattato Taylor Swift: collaborazione in vista?

Ryan Murphy ha contattato in diverse occasioni Taylor Swift negli ultimi anni. Nel corso di una recente intervista, il capo di FX John Landgraf ha chiesto al produttore come sia stato lavorare con la star del football americano Travis Kelce.

Nel corso della chiacchierata, Murphy ha fatto riferimento anche a Taylor Swift, compagna di Kelce dal 2023, che pare abbia contattato diverse volte in passato riguardo una possibile collaborazione in un progetto futuro.

Collaborazione in vista?

"Ho parlato con il team di Taylor di varie cose negli anni, e tutto ciò che posso dire è che penso sia fantastica e se mai avesse tempo di farlo, lo farei senza esitazione. Penso che sia una delle migliori" ha confessato Murphy.

Taylor Swiftw in una puntata di CSI

Non è la prima volta che Ryan Murphy coinvolge delle star della tv o della musica nei suoi show. La più recente è Kim Kardashian, come co-protagonista della dodicesima stagione di American Horror Story, intitolata Delicate, con Emma Roberts. Nella chiacchierata con Landgraf, Murphy ha raccontato quanto si sentisse timido nel doversi relazionare con la cantante.

"Lui è molto dolce e rispettoso al riguardo. Sono un fenomeno della cultura pop. È una dinamica molto interessante, il modo in cui hanno catturato l'immaginazione del mondo". Secondo Ryan Murphy, Travis Kelce ha un talento naturale per la commedia ed era completamente coinvolto in Grotesquerie, la nuova serie che il produttore ha realizzato per FX.

Nel cast della serie, oltre a Travis Kelce, anche Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance e Lesley Manville, ed è disponibile su FX e Disney+ a livello internazionale. Ryan Murphy è uno dei produttori più amati del piccolo schermo, conosciuto principalmente per la realizzazione della serie antologica American Horror Story da oltre un decennio e per altre serie tv come Ratched e l'altra serie antologica American Crime Story, della quale ha realizzato tre stagioni.