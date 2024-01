Ryan Gosling:'Eva Mendes è la ragazza dei miei sogni'

Premiato con il riconoscimento Kirk Douglas all'eccellenza in ambito cinematografico, la star di Barbie Ryan Gosling ha dedicato parte del suo discorso anche alla moglie, l'attrice Eva Mendes, sottolineando come il cinema gli abbia permesso di incontrare 'la ragazza dei miei sogni'.

"Sognavo un giorno di fare film e ora i film hanno reso la mia vita un sogno. Quindi, per come la vedo io, non c'è modo di restituire metà di quanto il cinema abbia dato a me ma l'idea che potrei aver restituito qualcosa a quella cosa che mi ha dato così tanto è un onore troppo grande da poter esprimere" ha spiegato Gosling.

L'incontro con Eva Mendes

Nel 2011, sul set del film Come un tuono di Derek Cianfrance, conosce l'attrice Eva Mendes, con la quale inizia una relazione culminata nel matrimonio all'inizio del 2016. Gosling e Mendes hanno due figli, Esmeralda Amada, nata nel 2014 e Amada Lee, nata nel 2016.

Come un tuono: Ryan Gosling ed Eva Mendes in un momento romantico

Dopo il successo del 2023 nel ruolo di Ken in Barbie di Greta Gerwig, al fianco di Margot Robbie, Ryan Gosling tornerà quest'anno al cinema con The Fall Guy di David Leitch, insieme a Emily Blunt.