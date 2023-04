Ryan Gosling celebra i 60 anni di TAG Heuer Carrera in un corto diretto da David Leitch, ecco il video

L'attore canadese Ryan Gosling è il protagonista del corto The Chase for Carrera diretto da David Leitch per celebrare i 60 anni della collezione TAG Heuer, ecco il video.

Ryan Gosling è il protagonista del corto The Chase of Carrera diretto da David Leitch, regista di John Wick, ideato per celebrare i 60 anni della collezione di orologi targati TAG Heuer.

Nel video la star canadese ha la parte di un attore che non ha intenzione di ridare l'orologio usato per le riprese di alcune scene d'azione ispirate ai classici del cinema.

Il comunicato stampa di TAG Heuer con cui viene presentato The Chase of Carrera interpretato da Ryan Gosling sottolinea che il corto unisce le caratteristiche della collezione che supera i limiti ed esplora nuovi territori. Il progetto diretto da David Leitch è quindi una corsa contro il tempo dal ritmo veloce e ricco di riferimenti temporali, inseguimenti in macchina, momenti adrenalinici e umorismo, oltre a contenere numerosi easter egg legati alla storia di TAG Heuer Carrera.

L'azienda spiega poi che il suo testimonial è la scelta perfetta grazie al suo fascino e umorismo, oltre ad aver interpretato ruoli in linea con lo spirito dell'azienda come Drive: "Il suo ruolo lo collega direttamente al DNA legato alle corse dell'orologio. In The Chase for Carrera, Gosling interpreta un personaggio che incarna lo spirito dell'orologio all'insegna della resistenza. Il TAG Heuer Carrera dà il via alla storia e Ryan Gosling la guida in avanti. Insieme, l'orologio e la star sono la coppia perfetta".

L'attore canadese, prossimamente protagonista sul grande schermo accanto a Margot Robbie nel film Barbie, nella serata di ieri ha inoltre partecipato a un evento a Londra per celebrare l'anniversario e presentare il corto, ecco alcune foto.