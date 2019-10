Ryan Gosling star di Spy vs. Spy diretto da Ron Howard?

Ryan Gosling sarà il protagonista di Spy vs. Spy diretto da Ron Howard? Per ora la notizia del potenziale progetto appare solo come un'indiscrezione non confermata, tuttavia uno degli attori coinvolti nel potenziale film ha condiviso gli articoli che parlano del progetto, alimentando la teoria che ci sia qualcosa di fondato.

Il film live-action si basa sul fumetto pubblicato da MAD Magazine che è stato pubblicato a partire dal 1961 ed è poi stato adattato in versione animata per MADtv. I personaggi della Spia Nera e della Spia Bianca sono stati creati da Antonio Prohías e tra le pagine sono degli agenti che si vestono in modo uguale e cercano costantemente di far fallire la propria nemesi. Tom Fetner dovrebbe essere la Spia vestita in Bianco, mentre Ryan Gosling quella vestita in Nero.

Il portavoce di Fetner avrebbe inoltre rivelato che Saoirse Ronan sarà la Spia in Grigio, con cui la Spia in Bianco potrebbe avere una storia d'amore.

Le riprese dovrebbero iniziare a Los Angeles nel novembre 2020 e il progetto era stato inizialmente annunciato nel 2011 quando si era annunciato che David Koepp avrebbe lavorato su una sceneggiatura di John Kamps.

Non resta quindi che attendere per scoprire se le notizie apparse inizialmente su un quotidiano del New Jersey si riveleranno fondate.