Ryan Gosling tornerà nei cinema con Project Hail Mary e lo sceneggiatore ha condiviso un update sul film

Ryan Gosling tornerà protagonista sul grande schermo con il film Project Hail Mary, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Andy Weir, e Drew Goddard ha condiviso un update sulla produzione.

Il progetto dovrebbe arrivare nei cinema americani il 20 marzo 2026 ed è diretto da Phil Lord e Christopher Miller.

La situazione del film Project Hail Mary

Lo sceneggiatore Drew Goddard, in una recente intervista, ha parlato di Project Hail Mary spiegando: "Se vi è piaciuto Sopravvissuto - The Martian, sospetto che vi piacerà realmente quello che stiamo preparando con Hail Mary. Io, Chris e Phil ci conosciamo da decenni ormai e amo il loro lavoro. E poi, ovviamente, Ryan Gosling è uno dei talenti più sorprendenti della nostra epoca".

Nel cast del film ci sono anche Sandra Hüller (Anatomy of a Fall, The Zone of Interest), Milana Vayntrub (This Is Us, Werewolves Within), Bastian Antonio Fuentes (Jurassic World: Dominion), Isla McRae (The Christmas Quest), e James Wright (How to Train A Princess).

La produzione dell'adattamento del romanzo scritto da Andy Weir è stata curata da Lord, Miller, Gosling, Weir e Amy Pascal.

Cosa racconterà Project Hail Mary

Al centro della trama del film sci-fi Project Hail Mary ci sarà Ryland Grace, il personaggio affidato a Ryan Gosling. L'insegnante si risveglia ritrovandosi a bordo di una stazione spaziale senza ricordare nulla della sua vita o della sua missione. I ricordi riaffiorano progressivamente, permettendogli di scoprire che è stato mandato nel sistema solare Tau Ceti per provare a trovare le cause di un evento che avrà conseguenze catastrofiche sulla Terra se non verranno scoperte le cause e trovata una soluzione. Le sue conoscenze scientifiche saranno necessarie ad affrontare la missione, ma Ryland potrebbe non essere da solo.