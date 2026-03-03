Ryan Gosling interrompe l'intervista col giornalista bloccato nel deserto: "Arrivano i soccorsi?"

I press junket, gli spazi promozionali dedicati alla stampa in occasione del lancio dei film, vede le star pronte a tutto, ma ciò che si è trovato davanti Ryan Gosling era davvero inaspettato. L'attore ha interrotto una delle numerosi interviste video programmate in vista dell'uscita della sua nuova fatica, il sci-fi L'ultima missione: Project Hail Mary, per verificare le condizioni dell'intervistatore, bloccato nel bel mezzo del deserto.

L'espressione stupita di Ryan Gosling in L'ultima missione: Project Hail Mary

Perché Ryan Gosling ha interrotto l'intervista video?

In L'ultima missione: Project Hail Mary, nei cinema italiani dal 19 marzo con Eagle Pictures, Ryan Gosling interpreta un astronauta riluttante in missione per salvare la Terra da una catastrofe imminente. Dalla finzione alla realtà. L'attore ha indossato i panni del salvatore verificando le condizioni di un giornalista bloccato sul ciglio della strada in mezzo al deserto.

L'intervista del reporter di Good Day Chicago Jake Hamilton è diventata prontamente virale dopo che Gosling l'ha interrotta per sincerarsi delle condizioni del giornalista. Alle spalle del reporter si vedeva infatti un deserto di rocce e la massicciata di una strada. Gosling non ha potuto fare a meno di chiedere dove si trovasse e Hamilton ha spiegato di essere bloccato in mezzo alla strada, di ritorno da una gita nel Grand Canyon, dopo che il suo pullman si è rotto.

"I soccorsi sono in arrivo?" ha chiesto il tre volte candidato all'Oscar, prima di aggiungere scherzosamente: "Sei dentro un vulcano?"

"Ovviamente, farei qualsiasi cosa per non perdermi un'intervista con te", ha spiegato il giornalista, che si è messo al lavoro mentre alle sue spalle i compagni di gita aspettavano davvero i soccorsi fuori dal pullman.

La preoccupazione di Ryan Gosling, eroe nel film e nella vita

Mentre Jake Hamilton cercava di "portare a casa l'intervista" nonostante la situazione scomoda, Ryan Gosling non ha potuto fare a meno di chiedergli notizie sulle sue condizioni.

"Sembri Tom Cruise in Mission: Impossible", ha commentato, paragonando l'aspetto di Hamilton a quello di Ethan Hunt nella serie di spionaggio. Poi si è sincerato che il giornalista avesse avesse abbastanza provviste per sopravvivere, suggerendo anche che potrebbe essere utile "metterne un po' da parte". "La situazione potrebbe mettersi male", ha detto.

Hamilton ha rassicurato Gosling garantendogli che se la sarebbe cavata benissimo, perché aveva due cose essenziali per un giornalista nella sua situazione: "Ho acqua e prodotti per capelli".