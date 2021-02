Ryan Gosling protagonista del film The Actor

L'attore Ryan Gosling sarà il protagonista del film The Actor, tratto dal romanzo di Donald E. Westlake, con la regia di Stephen Cooney.

Ryan Gosling sarà il protagonista di The Actor, un nuovo film diretto da Stephen Cooney basato sul romanzo Memory scritto da Donald E. Westlake.

L'attore canadese sarà coinvolto anche come produttore nel progetto le cui riprese dovrebbero svolgersi al termine del lavoro previsto sul set di The Gray Man.

Il ruolo affidato a Ryan Gosling è quello dell'attore newyorchese Paul Cole, che viene picchiato brutalmente, e creduto morto, negli anni Cinquanta in Ohio. Privo della sua memoria e bloccato in una misteriosa cittadina di provincia, Paul cerca di tornare a casa e ritrovare la vita e l'identità che ha perso. The Actor mostrerà quindi sul grande schermo un percorso all'insegna della ricerca della propria casa, dell'amore e di se stesso.

La star è attualmente coinvolta in numerosi progetti cinematografici che comprendono, oltre a The Gray Man diretto dai fratelli Russo, anche Project Hail Mary, tratto dal nuovo romanzo scritto da Andy Weir, e Wolfman, un nuovo approccio alla storia di uno dei mostri classici di Universal.