Ryan Gosling star del nuovo film diretto da David Leitch

Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film diretto da David Leitch ambientato nel mondo degli stuntman che il regista conosce molto bene.

Il filmmaker, infatti, ha inizialmente lavorato come coordinatore delle controfigure e supervisore delle scene d'azione prima di mettersi alla prova dietro la macchina da presa.

La sceneggiatura sarà firmata da Drew Pearce (Hobbs & Shaw) mentre la produzione sarà curata da un team che comprende Guymon Casady tramite Entertainment 360, in collaborazione con Gosling, Leitch e Kelly McCormick.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del progetto che avrà come protagonista Ryan Gosling, accennando solo che si tratta di un progetto che il regista considera molto "personale".

Il progetto è stato poi proposto, una volta formato il team e avuta la conferma della partecipazione dell'attore canadese, ai possibili produttori e distributori, finendo poi nelle mani di Universal Pictures.

David Leitch prossimamente sarà il regista di Bullet Train, con star Brad Pitt, mentre Ryan Gosling sarà la star di The Gray Man accanto a Chris Evans e di un lungometraggio in cui sarà ancora un astronauta per MGM.