Ryan Gosling ed Eva Mendes tornano a recitare insieme per Star Wars: Starfighter

La nuova incursione di Ryan Gosling nell'universo di Star Wars potrebbe trasformarsi anche in una reunion sul set con Eva Mendes. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, l'attrice sarebbe infatti coinvolta in Star Wars: Starfighter, il film diretto da Shawn Levy che avrà Gosling come protagonista nei panni di Kade Auberon.

Se confermata, la sua partecipazione segnerebbe soprattutto un ritorno importante per Mendes, assente da un film live action dal 2014. Lucasfilm non ha ancora ufficializzato il suo ingresso nel cast, ma i rumor sul personaggio che dovrebbe interpretare si stanno facendo sempre più dettagliati.

Eva Mendes in Star Wars: Starfighter: quale personaggio interpreterà?

Star Wars: Starfighter

Le prime voci sulla partecipazione di Mendes erano cominciate a circolare dopo alcuni avvistamenti sul set. Ora emergono anche dettagli sul possibile personaggio: l'attrice dovrebbe interpretare Belle, proprietaria di una cantina intergalattica, con un ruolo apparentemente contenuto all'interno della storia.

Il personaggio sarebbe tutt'altro che ordinario. Belle viene descritta come un'aliena di circa 650 anni, dall'aspetto particolarmente elegante e con un vistoso abito dorato. Non è chiaro, invece, se il locale gestito dalla donna sarà una nuova ambientazione oppure un luogo già conosciuto dagli spettatori.

Del resto, bar e cantine fanno parte dell'immaginario di Guerre stellari fin dal primo film. La cantina di Mos Eisley è diventata una delle location più riconoscibili della saga, mentre negli anni sono arrivati luoghi come l'Outlander Club di L'attacco dei cloni, il castello di Maz Kanata ne Il risveglio della forza e il Sanctuary gestito da Garsa Fwip in The Book of Boba Fett. Mendes potrebbe quindi aggiungere un nuovo volto a questa lunga tradizione.

Ryan Gosling ed Eva Mendes di nuovo insieme sul set

Ryan Gosling ed Eva Mendes in Come un tuono

Per Ryan Gosling ed Eva Mendes, Starfighter segnerebbe anche una nuova collaborazione professionale. I due si sono conosciuti nel 2011 durante la lavorazione di Come un tuono di Derek Cianfrance, uscito due anni più tardi.

Gosling interpretava Luke, stuntman motociclistico che comincia a rapinare banche dopo aver scoperto di avere un figlio, mentre Mendes era Romina, la madre del bambino. Il loro rapporto aveva un ruolo centrale nella prima parte del film, prima che la storia si allargasse alle conseguenze delle scelte di Luke e alle generazioni successive.

Mendes ha poi preso parte anche a Lost River, esordio alla regia di Gosling uscito nel 2014 e suo ultimo lungometraggio live action prima del lungo allontanamento dal cinema. L'eventuale apparizione in Starfighter avrebbe quindi anche il sapore di un ritorno alle origini professionali della coppia.

Star Wars: Starfighter, cast e data di uscita

Star Wars: Starfighter sarà ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e racconterà una storia indipendente, con personaggi nuovi rispetto alle precedenti trilogie.

Ryan Gosling vestirà i panni di Kade Auberon e sarà affiancato da Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre e Amy Adams. Shawn Levy dirige il film da una sceneggiatura di Jonathan Tropper.

L'appuntamento nelle sale è fissato al 28 maggio 2027. Prima di allora probabilmente Lucasfilm renderà ufficiale anche il nome di Eva Mendes: un annuncio che trasformerebbe Starfighter nel suo vero ritorno al cinema dopo più di un decennio.