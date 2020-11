Ruth Wilson e Andrew Scott protagonisti di Oslo, film HBO prodotto da Steven Spielberg

Gli attori inglesi Ruth Wilson e Andrew Scott saranno protagonisti di Oslo, film HBO che annovera Steven Spielberg tra i suoi produttori. La pellicola è ispirata allo spettacolo teatrale vincitore del Tony Award di J.T. Rogers.

Ruth Wilson nella serie Luther

Oslo racconta la vita segreta, la strana amicizia e le gesta eroiche di un piccolo gruppo di Israeliani, Palestinesi e di una coppia norvegese che portarono agli Accordi di Pace di Oslo del 1993. J.T. Rogers adatterà il suo testo teatrale dirigendo il film che verrà girato a Praga. Steven Spielberg si occuperà della produzione esecutiva con la sua DreamWorks Pictures insieme a Marc Platt, Kristie Macosko Krieger e David Litvak.

"In collaborazione con Steven, Kristie, Marc e Bold Films, siamo felici di poter collaborare con J.T. e Bartlett per adattare questa storia avvincente per lo schermo" ha dichiarato Tara Grace, senior vp HBO Programming and Films. "Raccontando la straordinaria impresa di due parti diametralmente opposte che si uniscono per trovare un terreno comune, i temi di Oslo sono particolarmente attuali e non potremmo essere più contenti di avere così tanti professionisti stimati davanti e dietro la telecamera che lavorano insieme per dargli vita."

Ruth Wilson interpreterà Mona Juul, ministro degli esteri della Norvegia. Andrew Scott sarà Terje Rød-Larsen, sociologo e marito di Mona. il film, per il suo, sarà il secondo progetto targato HBO dopo la serie fantasy Queste oscure materie. Nel cast anche Salim Dau, Waleed Zuaiter, Jeff Wilbusch, Igal Naor, Dov Glickman, Rotem Kainan, Itzik Cohen, Tobias Zilliacus e Sasson Gabai.