Rust: finalmente un nuovo inizio per il film, con nuove svolte nel processo

In base a quanto recentemente riportato da Deadline parrebbe che la produzione di Rust sia sulla buona strada per riprendere, grazie a un accordo tra Alec Baldwin e le persone vicine all'ex direttrice della fotografia Halyna Hutchins. La data per il ritorno sul set è indicata a Gennaio 2023, con il cast originale e Matthew Hutchins, marito della vittima del tragico incidente, coinvolto come produttore esecutivo.

La situazione di Rust si è letteralmente bloccata a seguito di un incidente avvenuto sul set il 21 ottobre 2021, quando Alec Baldwin avrebbe sparato con una pistola caricata con veri proiettili, ferendo mortalmente Alyna. Il marito della donna, Matthew Hutchins, ha così spiegato come stanno attualmente le cose: _"Abbiamo raggiunto un accordo, soggetto all'approvazione del tribunale, per il nostro caso di omicidio colposo contro i produttori di Rust, tra cui Alec Baldwin e Rust Movie Productions, LLC. Come parte di tale accordo, il nostro caso verrà archiviato.

Le riprese di Rust, di cui ora sarò produttore esecutivo, riprenderanno con tutti i principali attori originali a bordo nel gennaio 2023. Non ho alcun interesse a impegnarmi in recriminazioni o attribuzioni di colpe", per poi concludere, "Tutti noi crediamo che la morte di Halyna sia stato un terribile incidente. Sono grato che i produttori e la comunità dell'intrattenimento si siano uniti per rendere omaggio all'ultimo lavoro di Halyna"._

Deadline ha riportato anche la risposta anche dell'avvocato della Rust Movie Productions, LLC: "Siamo lieti che le parti in causa si siano unite per risolvere questa questione, che, previa approvazione del tribunale, segna un importante passo in avanti nella celebrazione della vita di Halyna, onorando il suo lavoro". Si sono espressi in merito anche l'avvocato Baldwin e l'attore stesso, sottolineando l'importanza di questi nuovi passi in avanti nel massimo rispetto per la situazione passata.