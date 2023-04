Rust: Alec Baldwin torna sul set dopo l'archiviazione delle accuse per la morte di Halyna Hutchins (FOTO)

Alec Baldwin è tornato su set di Rust: per l'attore, comunque, i guai giudiziari non sono ancora finiti

Alec Baldwin ha ripreso a lavorare ed è tornato sul set di Rust. Nei giorni scorsi le imputazioni mosse all'attore per la morte di Halyna Hutchins, avvenuta sul set del film, sono state archiviate. Tuttavia, la sua situazione legale potrebbe non essere completamente risolta, dato che la famiglia della direttrice della fotografia non ha abbandonato l'intenzione di intentare una causa legale.

Baldwin è stato fotografato mentre indossava i panni di Harland Rust, il suo personaggio. L'attore veste una camicia grigia con polsini macchiati di sangue, pantaloni grigi, un gilet nero abbottonato, stivali di pelle alti e una bandana arancione intorno al collo.

Rust: le indagini dell'FBI smentiscono le dichiarazioni di Alec Baldwin

La notizia dell'archiviazione delle accuse contro Alec Baldwin era stata comunicata dai legali dell'attore: "Siamo felici della decisione di archiviare il caso contro Alec Baldwin e incoraggiamo una corretta indagine sui fatti e sulle circostanze di questo tragico incidente".

Gloria Allred, l'avvocatessa che rappresenta la famiglia di Halyna Hutchins, ha dichiarato che i suoi assistiti intendono proseguire con l'azione legale. "Alec Baldwin può sostenere che non è responsabile di aver premuto il grilletto facendo partire la pallottola 'viva' che ha posto fine alla vita di Halyna - ha detto il legale - può scappare in Montana e fingere di essere ancora un attore in un film sul selvaggio West. Ma non può sfuggire alla realtà che ha avuto un ruolo importante in una tragedia con reali conseguenze".

Durante le riprese del film Rust, il 21 ottobre 2021, si era verificato un tragico incidente mortale in cui Alec Baldwin aveva sparato con un'arma contenente proiettili veri, causando la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza.

Alec Baldwin era stato accusato di omicidio colposo. L'attore si è sempre proclamato innocente, sostenendo che il colpo d'arma da fuoco fosse partito senza che lui premesse il grilletto, dichiarazione però smentita dai rilevamenti della scientifica.