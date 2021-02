Russell Tovey: "Dopo il coming out mio padre credeva che potessi essere curato"

L'attore di Looking Russell Tovey ha ricordato il coming out con i suoi genitori e la reazione di suo padre che credeva potesse essere curato tramite un trattamento ormonale.

L'attore di Looking Russell Tovey ha parlato del coming out con i suoi genitori ed ha ricordato come suo padre credeva che potesse essere curato tramite un trattamento ormonale.

Jonathan Groff e Russell Tovey in 'Looking for a Plus One' episodio della prima stagione di Looking

Russell Tovey, oggi 39enne, ha parlato per la prima volta della sua sessualità con suoi genitori quando aveva 18 anni. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata al Sunday Times Magazine, l'attore ha rivelato che sua madre e suo padre hanno avuto qualche problema ad accettarlo. Tovey ha infatti spiegato: "Non credo che nessuno dei miei genitori fosse omofobo, semplicemente non conoscevano persone gay o nessuno con bambini gay. Non avevano niente a cui aggrapparsi. Mio padre pensava che si potesse curare".

Russell Tovey si trasforma nella serie di Being Human

Su questo argomento è intervenuta anche Carole, la mamma di Russell, che ha quindi aggiunto: "George (il padre di Russell, ndr) ha vissuto un periodo difficile. Gli ci sono voluti circa tre anni per superarlo. Penso che avesse a che fare con l'orgoglio, la sua idea di ciò che ti rende un uomo. Pensava che in qualche modo avessimo reso noi Russell gay. Ha detto 'Gli faremo un trattamento ormonale'. Trovava difficile vedere semplicemente che Russ fosse felice ed abbiamo dovuto accettarlo". Lo stesso Tovey ci ha tenuto a sottolineare quanto suo padre fosse semplicemente preoccupato per suo figlio e volesse quindi proteggerlo: "Per lui essere gay era una strada fatta di insidie ​​ed infelicità. Per amore voleva correggere questa debolezza e proteggermi da tutto ciò". L'attore ha quindi spiegato di avere, oggi, un "ottimo rapporto" con il genitore.

Dal punto di vista sentimentale, ricordiamo che Russell Tovey è fidanzato con Steve Brockman dal 2016. I due si sono separati nel 2018, ma sono tornati insieme l'anno successivo. Nel 2019, Tovey ha recitato ne L'inganno perfetto al fianco di Helen Mirren e Ian McKellen, altro attore britannico dichiaratamente omosessuale. Diretto da Bill Condon (La bella e la bestia, Il quinto potere), il film è tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Searle e segue l'anziano Roy Courtnay (McKellen), truffatore professionista che conosce su Internet la ricca vedova Betty McLeish (Mirren) e si sorprende nel cominciare a provare sentimenti per la donna, quando questa gli apre le porte della propria vita.