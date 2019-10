Russell Crowe protagonista di un thriller soprannaturale dell'autore di Scream

Russell Crowe sarà protagonista di un nuovo thriller soprannaturale per Miramax, prodotto dal creatore di Scream Kevin Williamson.

Russell Crowe sarà il protagonista di un nuovo thriller soprannaturale, al momento ancora senza titolo, prodotto da Kevin Williamson, creatore della saga di Scream, The Following e la serie tv The Vampire Diaries, e diretto da Joshua John Miller e MA Fortin, che ha anche firmato la sceneggiatura.

Il premio Oscar Russell Crowe sarà nel cast di questa nuova pellicola della Miramax, come riporta Deadline, dove interpreterà un attore un po' problematico, le cui strane abitudini verranno fuori durante le riprese di un film horror. Preoccupata, la figlia dell'attore ha paura che il padre stia tornando alle sue dipendenze, ma in realtà l'uomo nasconde un mistero molto più sinistro.

I 25 film horror più spaventosi da vedere

Questo nuovo progetto nasce dall'accordo siglato l'anno scorso tra Kevin Williamson e la Miramax, che per la prima volta collaborano insieme. Il film sarà prodotto da Ben Fast e Bill Block di Miramax e dalla Outerbanks di Kevin Williamson, che ha commentato così questa collaborazione: "Bill e io siamo molto felici di lavorare con Russell Crowe, uno dei più grandi attori del nostro tempo. Fortin e Miller hanno una visione fresca e giovane per questo film, sappiamo che insieme creeranno qualcosa di terrificante e di memorabile."

Pare che con questo film la Miramax voglia allargare la produzione di film del genere, dopo che l'anno scorso ha co-prodotto con Universal e Blumhouse il reboot di Halloween, un vero e proprio successo al botteghino. Attendiamo, quindi, più notizie su questo nuovo film, dove vedremo Russell Crowe in una veste un po' inedita.