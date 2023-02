Russell Crowe e Karen Gillan star del cold case thriller australiano Sleeping Dogs

Russell Crowe e Karren Gillan reciteranno fianco a fianco nel cold case thriller australiano Sleeping Dogs. adattamento del best-seller di E.O. Chirovici The Book of Mirrors.

Karen Gillan si prepara ad affiancare il divo Russell Crowe nell'adattamento del crime drama Sleeping Dogs, che entrerà in lavorazione in Australia a marzo. Nel cast anche Marton Csokas, Harry Greenwood e Thomas M Wright.

Sleeping Dogs è un adattamento del romanzo di successo di E.O. Chirovici The Book of Mirrors, adattato dagli sceneggiatori di Assassins Creed, Adam Cooper e Bill Collage. Per Adam Cooper il progetto segnerà il debutto alla regia.

Sulla scia di un trattamento all'avanguardia per l'Alzheimer, il personaggio di Russell Crowe, un ex detective della omicidi, ha il compito di riesaminare un brutale caso di omicidio del suo passato: il macabro omicidio di un professore universitario (Csokas). Lottando per ritrovare la memoria, il detective arruola il suo ex partner per aiutarlo a rilanciare le indagini. Nel corso dell'indagine incontrano una donna magnetica e misteriosa (Karen Gillan), un groviglio di contraddizioni e segreti e un'orribile realtà che cambierà la visione del mondo del detective in un batter d'occhio.