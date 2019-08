Russell Crowe contro i divieti a Roma: "Molestare i turisti non va bene"

Anche Russell Crowe è intervenuto nel dibattito su Roma e sul divieto di sedersi sulla gradinata di Trinità dei Monti.

Con un post sulla sua pagina Twitter, condividendo un servizio giornalistico che mostra l'entrata in vigore delle nuove norme e un'intervista in merito alla sindaca Raggi, Russell Crowe ha commentato: "Molestare i turisti non è mai una buona idea per gli affari. Provo pena per quei poveri uomini e quelle donne che dovranno andarsene in giro per assicurarsi che questi piccoli divieti vengano rispettati. Roma appartiene a tutti coloro che credono in Roma. Amo la città eterna con tutto il mio cuore".

Harassing tourists is not good for business. I pity the good men and women who will have to go around implementing these petty rules. Rome belongs to those who believe in Rome. I love the eternal city with all my heart. https://t.co/DIJnDOJsUK — Russell Crowe (@russellcrowe) 8 agosto 2019

Legato a Roma in modo speciale, dopo essere stato Il gladiatore per Ridley Scott, Russell Crowe ha voluto così commentare un'ordinanza comunale che sta facendo discutere tutti, da destra a sinistra, e che contempla la presenza di 8 vigili urbani costantemente sul luogo per far rispettare il particolare divieto, oltre a multe che vanno dai 160 fino ai 400 euro per chi abbia l'ardire di non rispettare la regola.