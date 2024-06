Russell Crowe: "40 pappagalli neri mi hanno fatto visita dopo la morte di mio padre"

Russell Crowe non è sicuro di credere nell'esistenza di una vita ultraterrena, ma alcuni pappagalli lo hanno sicuramente fatto riflettere sulla questione.

Quando GQ gli ha chiesto cosa pensa che accada dopo la morte, la star de Il Gladiatore ha ammesso di non saperlo. "Naturalmente, c'è sempre da chiedersi quale sia la tua preferenza", ha risposto Crowe. "Questo è sempre un territorio difficile".

L'attore neozelandese ha poi raccontato una bizzarra esperienza vissuta dopo la morte del padre, avvenuta nel 2021.

L'esorcismo – Ultimo atto: Russell Crowe in una scena

Un'esperienza macabra per Russell Crowe

"Mio padre diceva sempre a mia madre che sarebbe venuto a trovarla sotto forma di uccello", ha spiegato. "Così, è successo un paio di giorni dopo la morte di mio padre. Nella fattoria tendo ad alzarmi presto. Mi piace alzarmi con il buio. Così ero seduto nel mio ufficio mentre il sole stava sorgendo e qualcosa come 45 o 47 cacatua neri sono atterrati sugli alberi fuori dalla porta del mio ufficio".

Questo potrebbe non sembrare insolito per i novizi dei cacatua, ma Crowe insiste sul fatto che i cacatua non mostrano mai questo tipo di comportamento. L'attore è attualmente nelle sale con il film L'Esorcismo - Ultimo Atto, di cui potete leggere la recensione.

"Sono rimasto sbalordito: non avevo mai visto tanti cacatua neri insieme. Sono il tipo di uccelli che si vedono separatamente, o in due o tre", ha raccontato. "Così ho aperto la porta e li stavo osservando, o loro stavano osservando me. Poi ho guardato in basso. Mi sono accorto che davanti alla porta del mio ufficio c'era un baccello di liquidambar".

All'attore, quindi, è stato chiesto se i cacatua sono noti per fare regali agli esseri umani, come talvolta fanno altre specie di uccelli.

"I corvi sono noti per questo", ha risposto Crowe. "Non ho mai sentito parlare di questo con i cacatua. Si suppone che i cacatua neri siano un ponte tra il presente e il futuro: vengono a riconoscere le persone che sono passate, sapete? È una cosa folcloristica. È una cosa aborigena. E ho avuto un'esperienza diretta in cui ciò è accaduto. Quaranta cacatua neri si sono alzati per dire: 'Sappiamo che il tuo vecchio è morto'. Non riesco a spiegarlo".