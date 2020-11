Russell Crowe e Nicole Kidman a guida dell'Australian Academy of Cinema and Television Arts

Le star Russell Crowe e Nicole Kidman si occuperanno dell'Australian Academy of Cinema and Television Arts con il ruolo di presidente e vice presidente.

Russell Crowe e Nicole Kidman sono stati nominati presidente e vice-presidente dell'Australian Academy of Cinema and Television Arts.

L'organizzazione ha lo scopo di sostenere i talenti australiani e promuovere i progetti prodotti in patria a livello internazionale.

Damian Trewhella, amministratore delegato di AACTA, ha dichiarato: "Il sostegno di Russell Crowe e Nicole Kidman è stato una parte integrante della crescita di AACTA nel corso dell'ultimo decennio, aiutandoci a ottenere un record del settore e un aumento degli spettatori e del coinvolgimento in Australia e a livello internazionale. Dall'avventurarsi coraggiosamente in un nuovo territorio conducendo la prima cerimonia degli AACTA International Awards a Los Angeles nel 2012, alla conduzione degli eventi in Sydney e in Cina, mentre si occupava anche dei riconoscimenti con il ruolo di Presidente della Giuria, Russell è stato con noi in ogni passo. In modo simile Nicole ha presentato e sostenuto molti dei nostri eventi a Sydney e Los Angeles nel corso degli ultimi dieci anni, aumentando il nostro profilo pubblico e aiutando a ottenere nuovi spettatori per i contenuti australiani".

Crowe ha aggiunto: "Ricevere la richiesta di avere il ruolo di Presidente dell'AACTA è un incredibile onore. Voglio rifocalizzare i nostri politici sul potere e sulla portata del nostro settore. Lavorerò per incoraggiare il governo a dare ai produttori australiani gli strumenti fiscali di cui hanno bisogno per essere competitivi a livello globale e al tempo stesso crescere i talenti locali e permettere all'industria di attirare delle produzioni internazionali. Dobbiamo far crescere i numeri dei nostri membri in ogni area e incoraggiare le persone che lavorano nel settore cinematografico e televisivo e le persone che amano i film e la tv a essere coinvolte con la loro Academy. Sono doppiamente onorato per il fatto che Nicole sarà con me. Penso saremo un ottimo team ed è un po' difficile dirle di no".

Nicole Kidman ha quindi concluso: "Sono sempre stata così orgogliosa dell'industria cinematografica australiana e di quello che continua a ottenere a livello globale. Non vedo l'ora di avere un ruolo nello stabilire un tono e una piattaforma per il successo futuro".