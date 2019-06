Runaways: Elizabeth Hurley sarà Morgan le Fay nella serie Marvel

Runaways, la serie Marvel prodotta per Hulu, avrà nel suo cast anche Elizabeth Hurley nel ruolo di Morgan le Fay.

L'attrice ha ottenuto l'interessante ruolo di una villain dei fumetti: Morgan Le Fey, una strega dotata di incredibili poteri e dall'affascinante passato.

Negli episodi della terza stagione della serie Runaways l'attrice Elizabeth Hurley interpreterà la malvagia presenza che ha debuttato nel 1955 tra le pagine dei fumetti. Morgan Le Fey è stata ideata come la sorellastra di Re Artù e una sacerdotessa che ha delle origini legate alle fate. Il numero che ha dato il via alla storia intitolata The Black Knight è stato scritto da Stan Lee che ha creato il personaggio ispirandosi alle leggende tradizionali sul sovrano, storie che l'icona della Marvel amava particolarmente leggere quando era un bambino.

I produttori della serie Runaways hanno dichiarato: "Morgan le Fey è un'iconica villain della Marvel. Una studentessa di Merlino, è considerata la più grande strega di sempre. La donna ha come compagno fedele un corvo nero ed è in grado di incantare oggetti, manipolare l'energia mistica e usare proiezioni astrali, è potente, intelligente e con un acume tagliente".

La serie Marvel ha come protagonisti Allegra Acosta, Ariela Barer, Rhenzy Feliz, Virginia Gardner, Lyrica Okano e Gregg Sulkin.

Negli episodi si racconta la storia di alcuni teenager che devono unire le forze dopo aver scoperto che i loro genitori sono dei super villain.

