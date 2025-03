Da Netflix al Riviera International Film Festival 2025: Rufus Sewell di The Diplomat presidente di giuria

Il Riviera International Film Festival 2025, dal 6 all'11 maggio a Sestri Levante, ha annunciato l'attore britannico Rufus Sewell, visto di recente su Netflix in The Diplomat, come presidente di giuria.

Per l'edizione 2025 il Riviera International Film Festival ha scelto il suo presidente di giuria: sarà Rufus Sewell, attore britannico che il pubblico ha visto di recente nella nuova stagione di The Diplomat, la serie Netflix in cui, al fianco di Keri Russell, interpreta l'ex diplomatico Hal Wyler.

Keri Russell e Rufus Sewell in The Diplomat

"Sono molto emozionato di partecipare al RIFF'25, un festival che sostiene con determinazione il Cinema Indipendente" spiega Rufus Sewell, che molti ricorderanno come il pessimo Jasper ne L'amore non va in vacanza, anche interprete del principe Andrea in Scoop, sempre per Netflix. "Il Riviera International Film Festival fornisce una piattaforma importante a nuove voci e idee innovative che aiutano a mantenere le arti vive e in continua evoluzione. Non vedo l'ora di essere lì, incontrare il team del RIFF e assorbire l'energia generata da questo incredibile evento".

Oltre a Sewell, che sarà anche protagonista di una masterclass, il Festival ha annunciato anche la presenza di Lele Marchitelli. Il compositore ha firmato negli ultimi anni le colonne sonore, tra gli altri, di tutti i film e serie di Paolo Sorrentino da La grande bellezza, The Young Pope a Parthenope, ma anche il grande successo della scorsa stagione C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Riviera International Film Festival: le date e la giuria

Oltre al presidente Rufus Sewell, nella Giuria Ufficiale Film è confermata anche la presenza del giovane artista Pietro Terzini, la cui arte è diventata un fenomeno per la Gen Z e i Millennials. Ci sarà anche la regista ungherese Hajni Kis, già vincitrice del RIFF 2022 e vincitrice di 2 Hungarian Motion Picture Awards, gli oscar Ungheresi, e di 2 Hungarian Film Critics Awards.

Nella Sezione Documentari, invece, tra i giurati ci sarà anche la scrittrice e satirista Arianna Porcelli Safonov, che nei giorni del RIFF incontrerà il pubblico per raccontare il suo percorso artistico tra musica, teatro, libri e monologhi. Con lei anche il produttore Wolfgang Knopfler, figura tecnica molto conosciuta e importante nel mondo dei documentari sull'ambiente.

La nona edizione del Riviera International Film Festival si terrà a Sestri Levante da martedì 6 a domenica 11 maggio 2025.