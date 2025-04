Matt Dillon e Matteo Garrone ospiti del Riviera International Film Festival

Liguria terra di cinema grazie al Riviera International Film Festival, manifestazione che si terrà a Sestri Levante dal 6 all'11 maggio. Punto forte del programma le masterclass che vedranno il coinvolgimento di artisti italiani e stranieri.

Si comincia con Matteo Garrone, uno dei cineasti nostrani più apprezzati a livello internazionale, autore di lavori quali Gomorra, Dogman e il recente Io Capitano. Il regista romano ci parlerà del suo cinema sospeso tra realismo e creatività visionaria soffermandosi anche sulle difficoltà nel realizzare la sua ultima fatica, Io Capitano, girato tra Italia e Africa, che ricostruisce il drammatico viaggio che devono affrontare i migranti.

Arriverà a Sestri Levante anche la star Matt Dillon, attore iconico, candidato all'Oscar per Crash - Contatto fisico, con una carriera che conta oltre 50 titoli. Di recente Dillon ha interpretato il thriller erotico di Fernando Trueba Haunted Heart e si è calato nei panni di Marlon Brando nel biopic su Maria Schneider, sfortunata interprete di Ultimo tanto a Parigi, Being Maria.

Gli altri ospiti

Un'immagine di Matteo Garrone

Il terzo artista che incontrerà il pubblico ligure nel corso del Riviera International Film Festival è Lele Marchitelli, uno dei più grandi compositori italiani di musica per film, che ha firmato le colonne sonore, tra gli altri, di tutti i film e le serie di Paolo Sorrentino, da La grande bellezza a The Young Pope fino a Parthenope, ma anche il grande successo della scorsa stagione C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Ci sarà poi spazio per incontrare Rufus Sewell, attore britannico, volto di pellicole come The Diplomat, Scoop, The Tourist, The Legend of Zorro, The Illusionist, L'amore non va in vacanza, che avrà il ruolo di presidente di giuria di questa edizione del RIFF.

Programma e ospiti su www.rivierafilm.org.