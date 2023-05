Royalteen: la Principessa Margrethe, su Netflix in streaming da oggi

Royalteen: la Principessa Margrethe, il nuovo film norvegese, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 11 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Il ballo scolastico dello scorso anno si è concluso in modo drammatico per lei e ora la principessa Margrehte non osa raccontare a nessuno cos'è successo la notte del suo ricovero in ospedale. Margrethe sogna una vita normale senza essere costantemente sotto le luci spietate dei media e cerca disperatamente di mantenere una facciata perfetta mentre attraversa questa crisi.

Improvvisamente la famiglia reale danese organizza una visita in Norvegia e la principessa avrà finalmente l'opportunità di incontrare l'affascinante principe danese con cui chatta da mesi. Mentre i drammi familiari aumentano per i reali norvegesi, lei cerca a fatica di prendersi cura della propria famiglia, di dimostrarsi una principessa forte e di essere vulnerabile nella ricerca dell'amore.