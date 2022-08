Royalteen - L'erede, su Netflix in streaming da oggi

Royalteen - L'erede, il nuovo teen drama norvegese, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 17 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Royalteen - L'erede, il nuovo teen drama norvegese, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 17 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

La giovane Lena si trasferisce in un nuovo college, dopo essersi lasciata alle spalle un passato turbolento che, d'accordo con sua madre, deciderà di tenere nascosto. Tra i compagni di classe troverà Karl Johan, per gli amici Kalle, un principe ereditario che sta perfezionando i propri studi. Inizialmente in difficoltà anche sul come rivolgersi all'altezza reale, Lena progressivamente si avvicinerà a Kalle, che ricambierà l'interesse con sincerità.

Locandina di Royalteen - L'erede

Così, tra i due scoccherà la scintilla dell'amore, e la loro relazione, sebbene appena nata, finirà immediatamente per accendere la curiosità di tutto l'istituto e, successivamente, anche dei tabloid e dei siti di gossip. Come prevedibile, Lena finirà anche nel mirino delle invidiose ammiratrici di Kalle, e ogni suo passo verrà giudicato, soprattutto quando il principe deciderà di introdurla per la prima volta a casa sua. Ma il passato è un fardello difficile da cancellare, soprattutto quando rappresenta un ostacolo per il presente: la vecchia storia di pettegolezzi che Lena aveva cercato di dimenticare verrà tirata fuori di proposito. Come reagirà Kalle alla scoperta del suo segreto?