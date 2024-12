La star di Mr. Bean Rowan Atkinson torna sul piccolo schermo con la serie Man Vs Baby

Rowan Atkinson torna sul piccolo schermo con il seguito della serie del 2022 Man vs Bee, Man vs Baby.

L'amatissimo Rowan Atkinson, noto per il suo ruolo in Mr. Bean, torna sul piccolo schermo con Man vs Baby, il seguito della serie Netflix del 2022 Man vs Bee.

Nel primo show, Atkinson interpretava Trevor Bingley, un "housesitter" che si ritrova alle prese con un'ape che non sembra volerlo lasciare in pace. Come facilmente prevedibile, la situazione scivola rapidamente nel caos, con conseguenze esilaranti. Man vs Bee vedeva anche la partecipazione di Jing Lusi, Claudie Blakley, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt e Greg McHugh.

Man vs Baby: il personaggio di Atkinson si caccia di nuovo nei guai

La nuova serie, le cui riprese sono già cominciate, vedrà Atkinson tornare nel ruolo di Bingley, che si troverà a convivere con "un altro improbabile compagno", come annunciato da Netflix. Questa volta, il protagonista sarà alle prese con un lussuoso attico londinese, ma dovrà affrontare un nemico umano. Netflix ha accompagnato l'annuncio pubblicando alcune prime immagini comiche di Atkinson e di altri suoi celebri successi, che potete vedere qui sotto.

La serie, composta da quattro episodi, è stata creata ancora una volta da Atkinson e Will Davies. Davies è anche produttore esecutivo insieme a Chris Clark. HouseSitter Productions produce nuovamente, e David Kerr è il regista.

Ultimamente, Atkinson ha interpretato Padre Julius nell'adattamento di La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, diretto da Paul King e con protagonista Timothée Chalamet. Non appariva sul grande schermo dal 2018, quando ha interpretato Johnny English in Johnny English colpisce ancora, né sul piccolo schermo da Maigret nel 2017 e dal già citato Man vs. Bee nel 2022.