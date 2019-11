Rosy Abate: annunciata la serie prequel, Le origini del male

Rosy Abate avrà una serie prequel che si chiamerà Le origini del male, e questa volta non c'è niente di supposto, sbirciato da un video o sussurrato nei corridoi, perchè l'annuncio arriva, a sorpresa, direttamente dalla Taodue Film.

In un post diffuso via Facebook dalla società di produzione si chiarisce che il video postato sabato, scambiato da tutti come l'ufficializzazione di Rosy Abate 3, era in realtà riferito alla serie prequel Le origini del male, sulla regina di Palermo ma senza il volto che gli spettatori hanno imparato a riconoscere in tanti anni: le avventure di Rosy Abate continueranno ma senza Giulia Michelini. Pietro Valsecchi annuncia: "Stiamo iniziando i provini per il prequel di Rosy Abate. Sarà la prima serie teen mafia dal titolo 'Rosy Abate - Le origini del male'".

La prima stagione sarà composta da 8 episodi e le riprese partiranno a maggio 2020. La serie sarà il racconto di formazione alla malavita della protagonista, ritratta dai suoi 13 ai 20 anni, e avrà come location Palermo, Milano, la Svizzera e New York.

Al momento Taodue Film è alla ricerca della sua nuova star, una ragazza tra i 16 e i 17 anni e, come annunciato nel post, il casting è apertissimo, con provini che verranno effettuati a Palermo, Napoli, Roma e in altre città che verranno via via comunicate.