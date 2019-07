Rosy Abate - La serie: seconda puntata in replica stasera su Canale5

Rosy Abate - La serie torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la seconda puntata della prima stagione in replica, in attesa dei nuovi episodi con Giulia Michelini.

Rosy Abate - La serie torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la seconda puntata in replica. Mediaset ha pensato così di ingannare l'attesa per gli spettatori che attendono con trepidazione il ritorno della "regina di Palermo", pur se la nuova stagione non ha ancora una data di messa in onda.

Dove eravamo rimasti: nella prima puntata, ambientata cinque anni dalla presunta morte di Rosy Abate, abbiamo visto la protagonista (Giulia Michelini) catapultata in quella vita che aveva provato a lasciarsi alle spalle, dopo l'incontro con Mirko (Fulvio Pepe) e Stefano (Fiodor Passeo) Sciarra e la scoperta che suo figlio Leonardino (Francesco Mura) è vivo.

La trama della seconda puntata vede Rosy distrutta: Francesco il suo nuovo compagno è morto, i fratelli Sciarra sono fuggiti con la droga dei marsigliesi senza rivelarle il luogo dove si trova Leonardino. Rosy quindi ha un nuovo obiettivo: rintracciare gli Sciarra per vendicare Francesco e ritrovare il figlio. Nel frattempo in Francia, Jean Bastelica, il capo dei Marsigliesi, vuole vendicarsi per la morte del figlio Simon.