Rosy Abate 2, nuove puntate da stasera in TV su Canale 5: anticipazioni

Rosy Abate 2 arriva stasera in TV su Canale 5 con le nuove puntate che vedranno la protagonista, Giulia Michelini, ancora una volta alle prese con la complicata vita della "Regina di Palermo".

Le anticipazioni della prima puntata, in onda stasera alle 21:20, ci informano del cambio di location: Rosy Abate sarà a Napoli nel disperato tentativo di salvare suo figlio Leonardo (Vittorio Magazzù) da un destino criminale. Ad attenderla, però, c'è un nuovo nemico, il più terribile che abbia mai incontrato: lui si chiama Antonio Costello, interpretato dal volto di Un posto al Sole, Davide Devenuto, un boss della malavita che per Leonardo ha ormai assunto un ruolo paterno. Rosy (Giulia Michelini) dovrà fare i conti con il fatto che il Leonardo che ha lasciato non è più lo stesso che ritrova di fronte a sè in questa nuova stagione: ora è un ragazzo tormentato che sembra avere nel sangue la vocazione alla criminalità.

Come se non bastasse, tra Leonardo e la figlia di Costello, Nina (Maria Vera Ratti) sta nascendo un legame speciale che rende ancora più difficoltoso l'allontanamento del giovane da un ambiente tossico. Aiutata solo dal poliziotto Luca Bonaccorso (Mario Sgueglia), costretta a guardarsi le spalle anche da Regina Mainetti (Paola Michelini), Rosy Abate, in questa stagione, si prepara a giocare una nuova partita tra la vita e la morte.