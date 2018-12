Roswell, New Mexico: a gennaio la première della serie reboot

Roswell, New Mexico, la serie ambientata nella città degli Stati Uniti famosa per gli avvistamenti di UFO ideata come reboot dello show degli anni Novanta, debutterà il 15 gennaio, come ha annunciato oggi The CW.

Al centro della trama ci sono Jeanine Mason nel ruolo di Liz Ortecho, una ricercatrice e figlia di immigrati illegali, che ritorna nella sua città natale e il cui mondo viene sconvolto quando scopre che Max, ruolo affidato a Nathan Parsons, per cui aveva una cotta da adolescente e ora è un agente di polizia, è in realtà un alieno.

Ecco il poster con cui è stata annunciata la première:

Nel cast di Roswell, New Mexico ci sono anche Lily Cowles che interpreta Isobel, Michael Vlamis che sarà Michael, Tyler Blackburn nel ruolo di Alex Manes, Michael Trevino, Heather Hemmens e Karan Oberoi.