Rossano Rubicondi: morto l'attore e modello, aveva 49 anni

Rossano Rubicondi è morto oggi, 29 ottobre 2021: l'annuncio è stato dato da Simona Ventura attraverso un post su Twitter. Attore e modello, Rubicondi è noto al mondo dello spettacolo per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, ma anche per la sua relazione con Ivana Trump, è stato il sul fidanzato più longevo dopo che l'imprenditrice aveva divorziato da Donald Trump, del quale è stata la prima moglie.

Isola dei Famosi 6: Rossano Rubicondi è uno dei naufraghi del reality di RaiDue

"Rossano... Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP", con questo improvviso post su Twitter Simona Ventura ha annunciato la morte di Rossano Rubicondi, una notizia inaspettata che ha lasciato costernati tutti i follower della conduttrice e non solo. Rossano e Simona erano molto legati, la Ventura lo aveva voluto come concorrente alla sua Isola dei Famosi, la stessa edizione che vedeva anche Belen Rodriguez tra i naufraghi, e nel 2010 Rossano era stato chiamato a fare l'inviato del reality. Rossano Rubicondi nel 2012 aveva tentato nuovamente l'avventura da naufrago ma era stato costretto ad abbandonare per motivi personali. Le cause della morte non sono state ancora rivelate.

Rossano Rubicondi insieme a suo fratello sulla rivista gay 'Adam' negli anni '90

Prima di diventare il quarto marito di Ivana Trump, l'uomo ha vissuto a Londra dove ha lavorato come modello. Rossano Rubicondi ha fatto parte del cast di alcuni film, come The Golden Bowl, il film del 2000 diretto da James Ivory presentato in concorso al Festival di Cannes. Da segnalare anche la sua partecipazione a Natale a Beverly Hills, il cinepanettone del 2009 diretto da Neri Parenti. Nel 2018 aveva partecipato a Ballando con le stelle, il talent show di MillY Carlucci, come ballerino per una notte insieme a Ivana Trump.

Nel dicembre 2011 Rossano Rubicondi si è è sposato con la cubana Milu Vaimo, dopo la separazione c'è stato un breve ritorno di fiamma con Ivana Trump nel 2018. Due anni prima, nel 2016, aveva aperto un food truck con forno in Florida, un'attività che aveva subito dei danni economici ingenti in conseguenza dell'uragano Irma.