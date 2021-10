Rossano Rubicondi, Mara Venier sulla sua morte: "Questo non lo ha detto nessuno"

Mara Venier a Domenica In ha salutato per l'ultima volta Rossano Rubicondi facendo anche un'inedita rivelazione sulla sua morte.

Rossano Rubicondi è stato ricordato da Mara Venier a Domenica In: la conduttrice ha ricordato l'attore e modello scomparso lo scorso 29 ottobre 2021. Mara prima di introdurre gli ospiti, Marco Giallini e Ferzan Ozpetek, ha rivelato alcuni particolari inediti sugli ultimi giorni di Rubicondi.

La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato tutto il mondo dello spettacolo senza fiato. L'attore e star dei reality era molto ben voluto nell'ambiente, come si evince dalle numerose testimonianze di queste ore. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è morto negli Stati Uniti e più precisamente a New York. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, in un editoriale sulla versione online del settimanale ha rivelato che Roberto sarebbe morto a causa di un melanoma, un tumore della pelle.

Oggi l'attore è stato ricordato anche da Mara Venier nella puntata del 31 ottobre di Domenica In. La conduttrice, visibilmente commossa, prima di lanciare un filmato, che ha mostrato la partecipazione di Rossano Rubicondi e Ivana Trump a Ballando con le Stelle, ha detto: "Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui".

Roberto Alessi, presente nella puntata, ha confermato le parole della Venier: "è vero lui amava la vita come poche altre persone e questo amore lo trasmetteva, con lui un'acqua minerale diventava uno champagne". Mara Venier poi ha detto qualcosa che ha stupito il pubblico da casa "I problemi c'erano, ma non di salute. Non l'ha detto nessuno", senza però specificare a cosa si riferisse. Alla fine di questo ricordo Mara ha voluto sottolineare che il suo amico non ha mai sfruttato economicamente la sua ex moglie "È morto da solo a New York e poi voglio cogliere l'occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump".