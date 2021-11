Rossano Rubicondi, suo padre non sapeva della malattia: "Ivana Trump mi ha telefonato disperata"

Rossano Rubicondi non aveva detto al padre di essere malato: Claudio Rubicondi, ospite di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1, ha rivelato che i rapporti tra l'attore scomparso e alcuni familiari erano tesi. Il papà ha saputo della morte di Rossano solo grazie alla telefonata di un giornalista.

La morte di Rossano Rubicondi è stata un fulmine al ciel sereno per molti amici dell'attore, ignari che l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi fosse affetto da un melanoma. Quest'ultimo particolare è stato rivelato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che circa un anno fa aveva visto Rossano con un cerotto alla mano. "Devo farmi vedere", aveva detto rispondendo a una domanda di Alessi.

Rossano Rubicondi, la causa di morte e quel "cerotto su una mano"

Oggi scopriamo che neanche i familiari erano a conoscenza della malattia dell'attore e modello. Claudio Rubicondi, papà di Rossano, è stato intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, il programma in onda su Rai 1. L'uomo ha rivelato "Siamo solo disperati. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo" Ieri il signor Claudio ha ricevuto anche una telefonata da Ivana Trump, ex moglie del figlio, la donna era in lacrime "Mi ha chiamato ieri e piangeva. Già la capivo poco perché non conosco l'inglese. L'avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, lei era anche un po' mamma per lui". Poi ha raccontato come ha saputo della morte del figlio: "Erano le 11.30 di mattina, mi ha chiamato un giornalista che sta in America e lo conosceva. Mi ha dato la notizia della morte".

Rossano Rubicondi insieme a suo fratello sulla rivista gay 'Adam' negli anni '90

Tra Claudio Rubicondi e Eleonora Daniele ci è stato anche un momento di tensione, prontamente risolto grazie all'intervento di Alessandro Cecchi Paone. Tutto è successo quando Rubicondi ha parlato dei rapporti tra Rossano e la famiglia, in particolare con uno dei fratelli "Riccardo cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose, lui è più serio e posato" e poi ha aggiunto "Rossano frequentava chiunque, non si domandava se fossero donne, uomini o gay". A questo punto la Daniele lo ha invitato a stare attento alle parole: "La prego, io sono sempre in prima linea su ogni battaglia, per cui non parliamo così perché offendiamo la sensibilità delle persone". Claudio Rubicondi si è risentito e ha ribattuto che non era dell'umore giusto per "prendere rimproveri da nessuno", ha risposto alla conduttrice.

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone, prontamente intervenuto nella discussione "Lui era capace di stare in tutti i mondi, forse quello voleva dire il signor Rubicondi" e poi ha raccontato "Rossano si era fissato di dover fare un libro insieme, mi chiedeva di aiutarlo a fare un'autobiografia, era una idea curiosa e interessante, per me anche coinvolgente. Poi dopo l'Isola dei Famosi ci siamo persi di vista".