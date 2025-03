Rosie O’Donnell è fuggita in Irlanda a causa di Donald Trump: "Tornerò quando riavremo i nostri diritti"

Rosie O'Donnell ha rivelato di essersi trasferita dagli Stati Uniti all'Irlanda, dove sta facendo richiesta di cittadinanza in seguito al secondo mandato del presidente Donald Trump.

"Quando saprò che in America tutti i cittadini avranno gli stessi diritti, allora prenderò in considerazione l'idea di tornare", ha detto la O'Donnell in un video di nove minuti condiviso su TikTok. L'attrice e conduttrice, nonché attivista per i diritti della comunità LGBTQ+ ha dichiarato di essere "molto grata" di aver trovato una nuova casa in Irlanda, aggiungendo che "le persone qui sono davvero amorevoli, gentili e accoglienti".

Sebbene O'Donnell abbia reso evidente che il suo trasferimento è dovuto allo stato della politica negli Stati Uniti, la vincitrice dell'Emmy non ha mai nominato il Presidente Trump nel suo discorso. Ha però accennato all'attuale stato della politica americana: "È stato straziante vedere ciò che sta accadendo laggiù a livello politico e difficile anche per me personalmente".

Roșie O'Donnell e i motivi dell'addio agli Stati Uniti

L'attrice e attivista ha anche citato il suo nervosismo per la potenziale "scomparsa" di TikTok e lo stato dei media sotto l'ostilità della nuova amministrazione nei loro confronti come motivi per lasciare gli Stati Uniti: "I media mainstream ci hanno deluso tutti in America, dove il quarto potere è necessario per mantenere una democrazia. Non hanno fatto il loro lavoro".

O'Donnell ha continuato: "Incoraggio tutti ad alzarsi in piedi, a usare la propria voce, a protestare, a chiedere che nel nostro Paese si segua la Costituzione, e non un re o un uomo, e che la crudeltà non faccia parte del nostro stile di governo".

La conduttrice ha concluso il suo messaggio incoraggiando i suoi followers a non farsi avvolgere dalla costante, e spesso caotica, copertura della politica: "Proteggete la vostra sanità mentale il più possibile e cercate di non nuotare nel caos, se possibile", ha detto. "Ma so che è quasi impossibile quando ci siete in mezzo".