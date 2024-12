Donald Trump, Rosie O'Donnell attacca Time per la cover: "Che ne dite di criminale dell'anno?"

Rosie O'Donnell ha sfruttato TikTok per scagliarsi contro Time Magazine per aver nominato Donald Trump 'uomo dell'anno' nel 2024, annunciandolo pubblicamente lo scorso 12 dicembre, con tanto di commento del direttore Mark Benioff.

Il boss di Time ha sottolineato come, a suo parere, la futura presidenza di Trump segna un periodo molto promettente per gli Stati Uniti. Decisione e parole che hanno fatto infuriare Rosie O'Donnell.

Attacco al presidente

"Uomo dell'anno, Donald Trump" esordisce O'Donnell "Beh, vaf****ulo Time Magazine. Sul serio. Che ne dite di uomo più pericoloso dell'anno? Che ne dite di criminale dell'anno? Che ne dite del peggior presidente che abbiamo mai avuto... Dell'anno?".

Lo sfogo di Rosie O'Donnell prosegue nel video:"Gesù, Giuseppe e Maria. Non c'è una sola persona alla quale potevate pensare che non fosse quel bugiardo criminale? Nemmeno una persona dell'anno? Uomo dell'anno dovrebbe essere cambiato in Essere umano dell'anno. Cominciate a osservare le donne, fo***ti patriarcali. Mio Dio, è così frustrante".

La grazia che concederà Donald Trump

Secondo Rosie O'Donnell, il secondo mandato di Trump sarà senza limiti, anche a causa di una Corte Suprema che, a suo dire, sarebbe corrotta. Donald Trump presterà giuramento il prossimo 20 gennaio.

Sul profilo che gli ha dedicato Time Magazine, Donald Trump ha dichiarato di avere intenzione di concedere la grazia ad alcune delle persone condannate per crimini legati all'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio negli Stati Uniti, suscitando già parecchie reazioni e polemiche tra gli avversari politici del futuro presidente rieletto degli USA.