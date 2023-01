Roseanne Barr torna con lo speciale Cancel This!, ecco il teaser

Il 13 febbraio Roseanne Barr tornerà sugli schermi televisivi di Fox con lo speciale comico intitolato Cancel This!, di cui è stato diffuso un breve teaser online.

Il video, diffuso durante la partita del campionato americano di football tra Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, sembra far riferimento al modo in cui l'attrice è stata cancellata da ABC nel 2018.

Il teaser dello speciale con protagonista Roseanne Barr contiene una battuta che dichiara: "Qualcun altro è stato licenziato recentemente?". Subito dopo si sente l'attrice ridere.

La serie Roseanne era tornata sugli schermi di ABC nel 2018, ottenendo buoni dati di ascolto e il rinnovo per l'undicesima stagione.

Barr aveva però condiviso un tweet razzista su Valerie Jarrett, tra i consiglieri di Barack Obama, e il network aveva deciso di interrompere la collaborazione con la star della comicità. Lo show era così continuato con il titolo di The Conners e senza il coinvolgimento di Roseanne.

Fox ha dichiarato che Roseanne Barr: Cancel This! mostrerà l'attrice affrontare molte tematiche, dagli anni in cui è cresciuta in una città abitata da mormoni a Salt Lake City al trasferimento in Texas, ma non solo.

Lo speciale arriverà sugli schermi in contemporanea con il documentario Who Is Roseanne Barr?.